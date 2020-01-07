طهران تستدعي السفير البريطاني وتسلمه مذكر احتجاج شديدة اللهجة

استدعت الجمهورية الإسلامية "ايران" مساء اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والدفاع في بريطانيا بشأن اغتيال قاسم سليماني.

ورفضت الخارجية الإيرانية تصريحات جونسون ووزيري الدفاع والخارجية البريطاني بشأن مقتل سليماني قائلة هذا الأمر غير مقبول.

ووفقًا لوكالة فارس فقد جاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية "أدان كبير مساعدي وزير الخارجية عباس عراقجي بشدة التصريحات البريطانية للسفير البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لينقلها إلى المسؤولين البريطانيين".

وكان رئيس الوزراء البريطاني جونسون علق على اغتيال قاسم سليماني بالقول: "لن يحزن على قتل سليماني فهو يشكل تهديدا لمصالحنا ومسؤولا عن نمط من السلوك التخريبي المزعزع للاستقرار في المنطقة".

أما وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال: "سليماني كان يمثل تهديدا إقليميا ومن حق الولايات المتحدة ممارسة الدفاع عن النفس".

بينما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "المملكة المتحدة عازمة على ضمان حماية سفن الشحن التابعة لها من أي تهديدات غير قانونية، ولهذا السبب قررنا الانضمام إلى مهمة الحماية البحرية الجديدة في الخليج"