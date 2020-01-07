الجزائر تحصل على جائزة أفضل منتخب في أفريقيا عام 2019

حاز منتخب الجزائر، اليوم الثلاثاء، على جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019 في الاحتفال الذي تستضيفه مصر.

وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات العالمية والعربية والأفريقية من مختلف المنتخبات حول العالم.

وقام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بتسلم جائزة أفضل منتخب في أفريقيا، مبديا فرحته بالتتويج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019.

وتنافس المنتخب الجزائري على جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019، مع نظيره مدغشقر والمنتخب السنغالي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري تُوّج الصيف الماضي بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد تقدمه على منتخب السنغال في النهائي بهدف مقابل لا شيء.