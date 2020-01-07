مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين خلال اقتحام بلدة عزون

ذكر شهود عيان مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لشهود عيان فغن أصوات انفجارات سمعت في بلدة عزون ويبدوا انها أصوات قنابل الصوت او قنابل الغاز التي تلقيها قوات الاحتلال اثناء اندلاع مواجهات بينها وبين الشبان أو لإحداث حالة من الرعب لدى المواطنين.

وأوضح شهود عيان بان 4 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الغربي فيما تصدى لها مجموعة من الشبان وقاموا برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع تجاه الشبان الذين تصدوا لهم.

فيما اكد الشهود بأن النيران اشتعلت في احدى المركبات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي توغلت بضع مئات من الأمتار من المدخل الغربي لبدة عزون، مما دفع قوات الاحتلال لاستدعاء سيارات الإسعاف.