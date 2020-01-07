روحاني: مصالح واشنطن في المنطقة أصبحت تحت التهديد

أبلغ رئيس الجمهورية الإسلامية "إيران" حسن روحاني، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أصبحت تحت التهديد بعد اغتيال القائد قاسم سليماني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس روحاني مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء.

وقال روحاني: "مصالح وأمن أمريكا في المنطقة أصبحت تحت التهديد".

وأضاف: "لا يجب أن تعتقد أمريكا أن بإمكانها الإفلات من تداعيات هذه الجريمة، التي ارتكبتها بحق إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى ان واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا في اغتيال قاسم سليماني".

يذكر أن القوات الامريكية اغتالت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة الماضية مما أدى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.