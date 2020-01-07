الجبهة الشعبية تواصل فعالياتها تضامنًا مع الاسير زهران المضرب عن الطعام لليوم الـ107

تضامن عدد من أسرى الجبهة الشعبية في سجن جلبوع اليوم الثلاثاء، بالإضراب عن الطعام ليوم واحد مع الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 107 أيام.

وأكدت الجبهة الشعبية عن استمرار فعالياتها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تضامنًا مع الأسير زهران الذي بات يعاني أوضاعاً صحية صعبة وخطيرة جداً.

وقد شارك في الاضراب التضامني عدد من الأسرى وهم:

(نادر صدقة، وأحمد ياسين، ومجد بعجاوي، وأحمد صالح، وبدر الرزة، ومحمود تيم، وخالد قبلاوي، وأحمد عيسى، وبراء أبو عمر، ومعتز السروجي)

وحملت الجبهة الشعبية قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الاسير زهران، مُؤكدة أنّ "استمرار إضرابه عن الطعام وتحدّيه للسجان انتصارٌ عليه، وتأكيدٌ على رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة وشرعية اعتقاله"

ودعت الشعبية إلى الوقوف إلى جانب الاسير زهران وجميع الأسيرات والأسرى.

يُشار إلى أن الأسير زهران (42 عامًا)، من سكان قرية دير أبو مشعل غربي رام الله، يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 107 أيام احتجاجًا على تجديدَ أمر الاعتقال الإداريّ بحقه وبدأ الاضراب في تاريخ 24 أكتوبر 2019.

والأسير احمد زهران هو متزوج وأب لأربعة ابناء اكبرهم في الخامسة عشرة وأصغرهم في السابعة من عمره، وتعرض زهران للاعتقال أكثر من مرة حيث أمضى في سجون الاحتلال نحو 15 عاما.