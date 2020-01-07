النجباء: رد المقاومة سيكون مزلزلا ومنسقا ضد القوات الأمريكية

أكد أمين عام حركة النجباء "العراقية" الشيخ أكرم الكعبي، أن رد المقاومة على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سيكون مزلزلًا ومدروسا ومنسقًا في جميع انحاء "امبراطورية المقاومة".

وشدد الكعبي في تصريحات صحفية على أن ضرورة خروج القوات الامريكية من المنطقة العربية بشكل فوري قبل أن يُنقلوا إلى واشنطن عبر الطائرات عبارة عن أشلاء ممزقة.

وقال الكعبي: "إن الولايات المتحدة الامريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا سيُعجِّل في تحقيق الوعد الالهي وأن الرد الاتي على هذا الخطأ سيكون مادة دراسية في كتب الامريكيين ليدرسوه جيدا".

وفي ذات السياق أعرب أمين عام حركة النجباء "العراقية" عن تعازيه لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، لافتًا إلى أن سليماني كان قائدًا كبيرًا لمحور المقاومة.

وأشار إلى أن استشهاده أحزن قلوب المدافعين عن المظلومين والاحرار كافة الذين يواجهون الاستكبار الأمريكي، مبينًا ان الشهيد سليماني لم يكن طريقا كي ينسد بعد استشهاده، وانما كان نهجا وخطابا ينتقل صدرا عن صدر حتى تحرير بيت المقدس".

وللرد على الجريمة الأمريكية قال الكعبي: "لا يوجد إلا خياران أمام شعوب العالم: إما المقاومة أو الذل! نحن اخترنا المقاومة وفي هذا الطريق، ستكون الشهادة مصير أفضل".

تحذير لقوات المارينز

وحذر الكعبي، قوات المارينز الامريكية من الاستمرار في التواجد على الأراضي العراقية أو أي منطقة في الشرق الأوسط "امبراطورية المقاومة".

وقال: "على القوات الأمريكية أن ترجع إلى أوكارها فورا لتصنع النعوش لانَّ "افواج المقاومة الدولية" تشكلت بغية تنفيذ الرد القاسي والمدروس على القوات الارهابية الامريكية".

فيما أوصى الشيخ أكرم الكعبي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بإعادة النظر في توصيفاته ضد محور المقاومة قائلًا لترامب: "أنظر إلى الخرائط العسكرية قبل التفوه باي هراء، وأن لا ينسى أن العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة يفوق العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني ۱۲۸ مرة".

وأوضح الكعبي، على أن المقاومة تطورت كثيرًا على كافة الأصعدة سواء التقني أو التكتيكي أو اللوجستي، مبينا: أن بارودنا اليوم لم يعد طلقات فقط، وانما تجهزت فصائل المقاومة بأحدث الصواريخ الذكية القادرة على انهاء وجودكم المشؤوم غرب اسيا والقضاء على حياة الكيان الصهيوني المزيف خلال ساعة واحدة فقط".

مراكز الدراسات الاستراتيجية

ووجه الكعبي رسالة قوية إلى رؤساء مراكز الدراسات الاستراتيجية في الدول الغربية قائلًا لهم: "اتركوا اراءكم النظرية وانظروا بدقة إلى اضمحلال النظام العالمي الحديث، اعملوا وانتبهوا جيدا أننا سنغير "لغز الامن" لديكم الى "لعبة نتيجتها الصفر" ولو كان هناك مهزوما فانه قطعا سيكون جنود العم سام".

وأضاف: "قسما برب السماوات والارضين أن الصبر الاستراتيجي لحركة النجباء وجميع فصائل المقاومة سينتهي بإشارة وفي تلك اللحظة لا تستطيعون حتى التفكير بالرد على ذلك".