أخر تحديثات حالة الطقس: منخفض عميق قادم من أوروبا ويحمل كتلتين باردتين

تشهد الأراضي الفلسطينية غدًا الأربعاء منخفض جوي قطبي عميق يستمر حتى ظهر يوم الجمعة، فيما حذر بعض راصدي الطقس من وقوع فيضانات خاصة شمال فلسطين المحتلة.

الراصد الجوي أيمن المصري أكد أن المنخفض الجوي العميق لا يشكل خطورة بالمطلق على المواطنين، هو منخفض جوي كغيره من المنخفضات التي ضرب الأراضي الفلسطينية سابقًا.

مستدركًا بالقول: "منخفض يوم غدٍ الأربعاء سيكون عميق بسبب قدومه من شمال أوروبا حيث يحمل كتلتين باردتين قطبيتين ستكون محملتين بأمطار غزيرة تتساقط على كافة الأراضي الفلسطيني وخاصة الشمالية"

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

وأضاف المصري لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "هناك رياح قوية وشديدة وباردة جدًا سترافق الكتلتين الباردتين القادمتين من شمال أوروبا"، لافتًا إلى أن المنخفض الجوي لا يحمل الثلوج التي ينتظرها الفلسطينيون.

وتوقع المصري، أن تسقط أمطار غزيرة جدًا في كافة الأراضي الفلسطينية، مصحوبة برياح باردة جدًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم غدٍ قال المصري: "درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القدس ومحيطها بين (6 إلى 8 درجات)، بينما في المناطق الساحلية من رفح حتى يافا تبلغ من (10 إلى 13 درجة).

وشدد المصري على أن المنخفض لا يشكل الخطورة التي يتحدث بها الناس عبر مواقع التواصل خاصة وأن فلسطين شهدت الكثير من المنخفضات التي تعتبر أعمق من القادم بكثير.

ارشادات مهمة قبل واثناء المنخفض

ونشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة إرشادات مهمة للمواطنين قبل وصول المنخفض الجوي، وجاء الارشادات التي نشرتها الداخلية كالتالي:

- احرص على تثبيت كل ما هو مُعرض للطيران بفعل الرياح خصوصًا على أسطح البنايات.

- قم بتفقد التمديدات الكهربائية، واحرص على إجراء الصيانة اللازمة لها وعدم إهمال ذلك.

- احرص على تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بسبب الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وخزانات المياه وشبكات التلفاز وغيرها على أسطح المنازل.

- احتفظ بصندوق إسعافات اولية يحتوي على المكونات الأساسية للإسعاف.

- احرص على تفقد الفتحات والنوافذ في المنزل، وقم بإصلاح غير السليم منها.

- احرص على إجراء صيانة للتمديدات الكهربائية بالمنزل من قبل فني مختص واستبدال كل ما هو تالف منها.

مصرع اسرائيلي في المنخفض الماضي

يشار إلى أن مستوطن إسرائيلي لقي مصرعه يوم السبت الماضي بعد أن غرق داخل مصعد غمرته مياه الأمطار في منطقة "تل أبيب" كما تسببت الفيضانات بإغلاق الطرق.

ووفقًا لموقع مفزاك لايف العبري في حينها فإن الفيضانات أغرقت عشرات المركبات، مبينة أن الفيضانات احتجزت العديد من "الإسرائيليين" حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلاءهم.