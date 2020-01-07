بيت لحم: الصحة تضبط مريضين هربُا من مستشفى الأمراض النفسية

ضبطت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مريضين من أصل 4 بعد هروبهم من داخل مستشفى الأمراض النفسية في بيت لحم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها، إن أربعة مرضى تعاونوا على خلع حديد قاعة الفسحة والهرب من الجهة الخلفية للمستشفى قرابة الساعة الثانية عشر ظهرًا .

وأضافت الصحة، ان المرضى الهاربين لا يشكلون أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية بذلت جهودًا لإحضارهم للمستشفى لاستكمال علاجهم.

ولفتت أن أهل المريض الثالث أبلغوا عن مكان تواجد ابنهم لإعادته إلى المستشفى، مبينة أنها شكلت لجنة لمعرفة ملابسات الهروب لعدد تكراره.