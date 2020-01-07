الديموقراطية "الاسرائيلية" تواجه خطرًا كبيرًا  

تلقى رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، التقرير السنوي للمعهد "الإسرائيلي" للديموقراطية حول مؤشر الديمقراطية "الإسرائيلية".

ووفق التقرير، فإن الأزمة السياسية في "إسرائيل" تلقي بظلالها على ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم وسلطاته، ووصف الوضع بالخطير ولا بد من ان تقوم الحكومة المقبلة بمعالجة هذه القضايا.

ويشير التقرير إلى أن (58%) من "الإسرائيلين" يعتبرون نظام الحكم فاسدًا، فيما يشعر (50%) بأن الاوضاع بشكل عام هي جيدة جدا، كما أعرب (55%) عن اعتقادهم بأن الديمقراطية "الاسرائيلية" يُهددها خطر كبير.

وأوضح التقرير، أن التوتر بين اليمين واليسار حول الموضوعات السياسية والحزبية، هو السبب الرئيسي للشرخ الاجتماعي الكبير في صفوف سكان "إسرائيل" ويليه التوتر القائم بين المواطنين العرب واليهود.

ويلفت التقرير أن (90%) يثقون بجيش الاحتلال، إذ يعتبر المؤسسة الأولى التي تحظى بثقة الجمهور الكبرى، يليه رئيس الدولة ويثق به (71%) من المواطنين، ومن ثم المحكمة العليا التي يثق بها 55%، أما الشرطة يثق بها (44%).

وذكر تقرير المعهد "الإسرائيلي" للديموقراطية أن القائمة الصحافة والاعلام في ذيل القائمة وحظيت بثقة (36%) من "الإسرائيليين".