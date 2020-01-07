بوتين يلتقي الأسد في دمشق بزيارة مفاجأة وهذا ما تطرق اليه الرئيسين

وصل مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة مفاجأة إلى العاصمة السورية دمشق.

والتقى الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في سورية.

ووفقًا لتصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف فإن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية.

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس بوتين التقى الرئيس بشار الأسد وتطرقا إلى الكثير من المواضيع السياسية والعسكرية التي تعيشها المنطقة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد بيسكوف للصحفيين إلى أن الرئيس بوتين وخلال حديثه مع الأسد أشار الى أنه تم اجتياز مسافة كبيرة في طريق استعادة كيان الدولة السورية ووحدة الأراضي للبلد"

وأضاف بوتين خلال لقائه الأسد: "إني أرى مظاهر استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق".

فيما قدم الرئيس السوري بشار الأسد الشكر الجزيل لبوتين على الزيارة.

وأعرب الأسد عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سورية.