الأردن تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس

استنكرت الأردن اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، واعتقال عدد من المقدسيين .

وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن رفضها لاعتداءات الاحتلال، مؤكدة أنها انتهاك لالتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.

وأدان الناطق باسم الخارجية ضيف الله الفايز، قيام الاحتلال بنصب أعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف، مطالبًا الاحتلال بإزالتها على الفور.

وأشار الفايز إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، مضيفًا أن أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى من صلاحيات إدارة الأوقاف.

في الوقت ذاته، حذر الخارجية الاردنية من مغبة استمرار الانتهاكات بحق الحرم الشريف والمصلين، مطالبًا بوقفها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة