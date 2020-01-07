تعرف على طائر سبب باندلاع حرائق استراليا وحذر منه النبي محمد

اكتشف علماء استراليين حديثًا، طائرًا شرسًا يعتقد انه السبب الرئيس في اندلاع الحرائق الكبيرة التي ضربت البلاد مؤخرًا، حتى اللحظة، اوت بحياة عشرات الاشخاص، فضلاً عن تدميرها ملايين من مساحات الغابات.

وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد حذر من الطائر قبل حوال 1400 سنة، فيما حلل قتله اينما وحيثما كان، نظرًا لأفعاله الوسخة التي يقترفها في حياته، وقال النبي :"خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والْحِدَأَة والعقرب والفأْرة والكلب العقور"، رواه البخاري ومسلم.

وأعلن الباحثون في جامعة سيدني، ان طائر يدعى "الحِدأة" او "اللئيم"، يتعمد إشعال الحرائق في الغابات، عن طريق استخدام منقاره المحدب ومخالبة الحادة والقوية، باحترافية، في نقل الاخشاب والاعشاب المشتعلة من منطقة لأخرى، ما يساعد على توسيع دائرة الحرائق بين الاشجار.

وكانت السلطات الاسترالية، قد اعلنت اليوم، عن وفاة عشرون شخصًا، بسبب اندلاع حرائق كبيرة في الغابات والاحراش، كما وأحرقت النيران نحو 60 ألف كيلو متر مربع من الغابات.



