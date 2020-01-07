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امريكا: ايران حركت معدات عسكرية وقواتنا في حالة تأهب قصوى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:10 - 07 يناير 2020
صواريخ ايرانية صواريخ ايرانية
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اكد مسؤولان امريكيان، اليوم الثلاثاء، ان القوات الايرانية حركت معدات عسكرية تتضمن صواريخ بالستية وطائرات مسيرة، تأتي في ظل تصاعد التوتر القائم بين البلدين بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني فجر الجمعة.

واوضح المسؤولان، ان احتمالية تحريك ايران معدتها العسكرية، لتأمين نفسها من ضربة امريكي محتملة، او لشن هجوم ضد القوات الامريكية، كرد على جريمة اغتيال سليماني، بحسب ما نقلته شبكة سي ان ان الامريكية.

وأعلن المسؤولون، ان القوات الامريكية في الشرق الاوسط في حالة تأهب قصوى، تحسبًا لأي رد محتمل من قبل طهران.

وأشار المصدران، إلى أن الولايات المتحدة تتحسب لرد محتمل على مواقع أميركية في كل من السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات.

 وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد حذرت القوات الامريكية من انتقام قاسٍ ومزلزل على جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني، فيما ابلغت امريكا رعاياها من مغادرة العراق تحسبًا لأي رد.

 

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