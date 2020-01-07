ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

شاهد: نجاة راكب طائرة شراعية من الموت

  • فلسطين اليوم - البرازيل
  • 17:31 - 07 يناير 2020
طائرات شراعية طائرات شراعية
جوال
مشاركة

تمكنت عدسات الكاميرا من التقاط لحظة سقوط راكب طائرة شراعية يُدعى ماركينيوس 35 عامًا، والذي كان يحلق فوق فندق Dream Beach  بمدينة إيتانهايم بساو باولو في البرازيل.

جاء ذلك بعد أن فقد الراكب السيطرة على المظلة في الجو وسقط من على ارتفاع 150 قدما مصطدما بأحد المباني، حيث يعاني حاليا من كسور بالساقين جراء السقطة، ويتعافى الآن في مستشفى بالبرازيل.

وسقط ماركينوس وهو يحاول التحليق، بعد أن داهمته رياح عاتية جعلته يفقد توازنه ويسقط بشكل مفاجئ بعيدا عن الشاطئ ليصطدم بأحد المباني.

وقال ماركينوس: إنه ارتكب خطأ فادحا أثناء صنع الطائرة الشراعية الأمر الذي ساعد على فقدانه لتوازنه وسقوطه مع سرعة الرياح الشديدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات