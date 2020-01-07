شاهد: نجاة راكب طائرة شراعية من الموت

تمكنت عدسات الكاميرا من التقاط لحظة سقوط راكب طائرة شراعية يُدعى ماركينيوس 35 عامًا، والذي كان يحلق فوق فندق Dream Beach بمدينة إيتانهايم بساو باولو في البرازيل.

جاء ذلك بعد أن فقد الراكب السيطرة على المظلة في الجو وسقط من على ارتفاع 150 قدما مصطدما بأحد المباني، حيث يعاني حاليا من كسور بالساقين جراء السقطة، ويتعافى الآن في مستشفى بالبرازيل.

وسقط ماركينوس وهو يحاول التحليق، بعد أن داهمته رياح عاتية جعلته يفقد توازنه ويسقط بشكل مفاجئ بعيدا عن الشاطئ ليصطدم بأحد المباني.

وقال ماركينوس: إنه ارتكب خطأ فادحا أثناء صنع الطائرة الشراعية الأمر الذي ساعد على فقدانه لتوازنه وسقوطه مع سرعة الرياح الشديدة.