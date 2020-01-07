خليجي يحاول حرق جدته بسبب مثير

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، حكمًا بحق خليجي، تسبب عمدا بإشعال النار في جدته بقصد قتلها، بـ 3 سنوات، وإلزامه بدفع 50 ألف درهم (13600 دولار) للمجني عليها، فضلا عن دفع رسوم القضية.

واعترف المتهم بأنه كان يحاول الانتقام من جدته، بسبب كثرة مشاكلها معه، وتهديدها الدائم له بمعاقبته بالسحر لتحويله من رجل إلى امرأة، ما دفعه للقيام بوضع عدد من أسطوانات الغاز، مختلفة الأحجام داخل سيارته، وأقنع جدته بالذهاب معه لشراء هدية لها.

وتوجه الجاني بجدته إلى منزله القديم في الوثبة، ووضع في المركبة ولاعة بخور، وغادر المركبة قبل اشتعالها بدقائق، لكنه عاد سريعا بعد الاشتعال، نتيجة ارتفاع صوت جهاز إنذار السيارة، إذ خاف من حضور الجيران، فقام بإخراج جدته من السيارة.

وعانت الجدة من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في وجهها وأذنيها ورأسها وعنقها وظهرها وأصابعها. وكانت الحروق تغطي 25 في المائة من جسدها.