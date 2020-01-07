الكشف عن مفاجأة بشأن الكائنات الفضائية

ادعت عالمة فضاء بريطانية، أن المخلوقات الفضائية موجودة وهي حية بيننا على سطح كوكب الأرض، موضحة أن هناك أشكال مختلفة تماما من الحياة بين مليارات النجوم"، وفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي" البريطانية.

وقالت هيليت شارمان أول بريطانية تذهب في رحلة إلى الفضاء: إن"الكائنات الفضائية موجودة وتحيا في مكان ما في هذا الكون".

وأضافت: "على الرغم من أن أجسام الكائنات الفضائية لا تتكون من النيتروجين والكربون كأجسام البشر، إلا أنها قد تكون موجودة على سطح الأرض الآن لكننا لا نستطيع رؤيتها".

وتابعت: "لدينا في الفضاء كل ما نحتاج إليه لنبقى على قيد الحياة كدرجة الحرارة المناسبة، والطعام والشراب، والأمان. البشر هم الأهم".

يشار إلى أن هيليت شارمان، تم وضعها ضمن قائمة فرسان السنة الجديدة لعام 2018، وحصلت على وسام القديسين مايكل وجورج تقديرا لجهودها.