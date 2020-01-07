شمخاني: طهران تدرس 13 سيناريو للانتقام لاغتيال سليماني

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني اليوم الثلاثاء، أن طهران تدرس 13 "سيناريو انتقاميا" بعد الضربة الأميركية، التي أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في العراق.

وقال شمخاني:"يجب على الأميركيين أن يعرفوا أنه حتى الآن تمت مناقشة 13 سيناريو للانتقام في المجلس".

و تابع يقول: إن تنفيذ أضعف هذه السيناريوهات سيكون كابوساً على الأمريكيين".

و نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن شمخاني قوله: "ردنا على هذه الجريمة سيكون بالتأكيد عسكريا، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري فقط".

ولم يكشف شمخاني، كما لم يكشف أي قائد إيراني آخر عن شكل "الرد" أو حجمه، لكن الأمر لا يبدو مستغربا في سياق سيل التهديدات الإيرانية التي أعقبت مقتل سليماني.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين، قد لقوا حتفهم في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.