ظريف: سنرد على اغتيال سليماني بشكل متناسب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني عمل عدواني ضد إيران، ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران وسوف نرد. لكننا سنرد بشكل متناسب"، مضيفا أن الغارة الأميركية هي "إرهاب دولة".

و هدد ظريف في حديث لـ شبكة "سي.ان.ان، اليوم الثلاثاء، بـ"رد متناسب" على اغتيال سليماني، مشيراً الى أن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "أصبحت معدودة"، وأن ذلك لا يعود إلى إجراءات ستتخذ ضد القوات الأميركية في المنطقة وإنما "لأنهم غير مرحب بهم".

وقال: "إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يحترم القانون الدولي ومستعد لارتكاب جرائم حرب"، معتبراُ أن ترديد هتافات "الموت لأميركا" في إيران، أثناء جنازة سليماني، هو "ثمن الغطرسة" الأميركية.

و أضاف ظريف أن الولايات المتحدة باغتيال سليماني انتهكت "السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق ومشاعر الناس".

و تابع يقول: "سوف يحصلون على رد من الناس".

و استطرد ظريف يقول:" إن اغتيال سليماني عمل عدواني ضد العراق وهجوم مسلح ضد إيران، لقد قتلوا أحد أكثر القادة احتراما، ومعظم القادة الكبار، وسنرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب. لأننا ملتزمون بالقانون. نحن ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".

وتابع أن "على الولايات المتحدة أن تستيقظ على هذا الواقع وهو أن سكان هذه المنطقة غاضبون". وحول ما إذا كان بإمكان إيران أن تضرب في أي وقت مع مليشياتها في المنطقة والقوات التي تقف في صفها، أجاب ظريف "لا، لدينا أشخاص في صفنا في هذه المنطقة. هذا أكثر أهمية بكثير".

وأضاف ظريف أن ترامب والولايات المتحدة يعتقدان أن "الآليات العسكرية الجميلة لا تحكم العالم، فالناس يحكمون العالم. وسكان هذه المنطقة يريدون خروج الولايات المتحدة".