آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء

أعنت وزارة الداخلية و الأمن الوطني في غزة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ ألأربعاء سيكون آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء سيكون للحافلتان الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (12/25)، بالإضافة الى الحافلتان: الأولى (جوازات مصرية)، والثانية حتى الرقم (101) من الكشف الجديد.

و دعت الوزارة المسافرين الواردة اسماؤهم في الكشوفات المذكورة للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما دعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.