خلال جنازة سليماني.. مصرع 35 شخصاً بسبب التدافع

لقي 35 ايرانياً مصرعهم صباح اليوم الثلاثاء 7/1/2020 ، بسبب التدافع، في موكب جنازة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال التلفزيون الايراني الحكومة إن الحادث وقع في مدينة كرمان، مسقط سليماني، جنوبي شرقي إيران، مضيفا أن 48 شخصا أُصيبوا أيضا.

واضح رئيس خدمات الطوارئ الطبية في إيران، بيروشين كوليفاند، للتلفزيون، الأنباء قائلا: "لسوء الحظ، نتيجة التداف ، أصيب بعض مواطنينا وبعضهم لقوا مصرعهم" خلال الجنازة.

وتجمهر مئات الآلاف للمشاركة في مراسم دفن سليماني، مرتدين الملابس السوداء حدادا على قائد فيلق القدس ، مبيناً ان المسؤولون رفات سليماني وآخرين قتلوا في الغارة الأميركية إلى الساحة المركزية في مدينة كرمان.

وأشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، في خطاب أمام الحشد الذي اتشح بالسواد في ساحة أزادي بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته".

وقاطعه الحشد مرددا هتاف "الموت لأميركا". وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".