مختص: "إسرائيل" متورطة في اغتيال قاسم سليماني وهذه هي الأدلة

توقع الكاتب والمحلل السياسي محمود مرداوي أن يكون الكيان الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأشار مرداوي إلى جملة من الأدلة تدلل على تورط الكيان في عملية اغتيال قاسم سليماني، منها زلة لسان نفتالي بينت وزير الحرب الإسرائيلي عندما قال: سنتحول من عملية اعتراض نقل السلاح إلى الاستباق من خلال عمليات هجومية تستهدف مسؤولين عن إدارة نقل السلاح.

ولفت مرداوي إلى ان ثاني الأدلة تتمثل في تصريح رئيس هيئة أركان حرب العدو "أڤيڤ كوخاپي" في ذكرى أمنون شاحاك قال لمن يجلس أمامه: عيني بعينكم ستكون المعركة القادمة صعبة، ستتعرض الجبهة الداخلية لدينا ولدى أعدائنا للتدمير، لم تعد الجبهات كما كانت بل زادت، لم نتحمل نقل السلاح للعراق في ظل الحرب الأهلية وسنتخذ الإجراءات لمنع ذلك .

اما ثالث تلك الأدلة فتتمثل بتصريح نتنياهو قبل بدء زيارة اليونان من المطار عندما قال: نقف مع الولايات المتحدة بأي قرار ستتخذه في مواجهة إيران، وسنكون لها الداعمين الحقيقيين كما كنا في السابق.

وأوضح ان إعلان القناة الثانية العبرية معرفة الكيان مسبقاً بالعملية، وكان موطن الخلاف كم من الوقت قبل التنفيذ وليس المبدأ، ثم سرعان ما اختفى الخبر ولم تكرره القناة يعد دليلاً جديداً على تورط إسرائيل في العملية.

وذكر مرداوي أن من بين الأدلة سرعة تبني عملية القصف والاغتيال من الولايات المتحدة تدلل على الحرص من أن يُتهم الكيان بالعملية نظراً لتصدره الجهات المعنية بالاغتيال.