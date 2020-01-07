الشهيد بهاء أبو العطا: الجنرال سليماني ومعاونيه امدوا العون للمقاومة في كل المجالات

لم يترك قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا أي فرصة في ميادين المقاومة إلا وامتدح بها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد الجنرال قاسم سليماني.

وقال الشهيد القائد بهاء أبو العطا في إحدى لقاءاته مع المقاومين: أنقل لكم تحية حلفائكم المخلصين الذين مدوا لكم يد العون والمساعدة في كل المجالات وعلى راسهم الجنرال قاسم سليماني ومعاونيه وجميع اخوانه في قوات القدس.

أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الشهيد القائد قاسم سليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران أشرف على امتداد عقدين من الزمان على الدعم المباشر لفلسطين ونقل الخبرات العسكرية والأمنية لمجاهديها.

ونعت سرايا القدس القائد المجاهد الشهيد الجنرال "قاسم سليماني" قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق الشهيد القائد أبو مهدي المهندس".

وأضاف الناطق باسم السرايا: نودع اليوم قائداً مجاهداً لطالما بث الرعب في قلب أمريكا والكيان الصهيوني؛ مؤكداً على أن محور المقاومة لن يهزم ولن ينكسر وسيزداد تماسكاً وقوة في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي.