الاحتلال يستولي على سيارة اسعاف تقدم العلاج لـ1500 فلسطيني بالخليل

استولى جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، على السيارة الوحيدة للفريق الطبي الذي يقدم العلاج لنحو 1500 فلسطيني يعيشون بمنطقة "مسفر يطا" جنوب جبل الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن الطاقم يتبع للسلطة الفلسطينية ويضم طبيبا وممرضا وسائقا، ويتوجه إلى المنطقة كل أسبوع، منطلقا من مدينة يطا على بعد ساعة واحدة بالسيارة، مشيرةً إلى أن هذه هي سيارة الإسعاف الوحيدة التي توفر الخدمات الطبية لسكان تلك المنطقة.

وأوضحت أن دورية إسرائيلية صادرت السيارة يوم الخميس الماضي واعتقلت الطاقم الطبي لنصف ساعة قبل أن يتم الإفراج عنه.

وقال الدكتور فارس أبو علي، إنهم يأتون للقرية لتقديم العلاج وغيره للسكان الذين يعيشون في ظروف صعبة، خاصة أن وصول الأدوية إليهم يكون بشكل محدود للغاية، مشيرًا إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي صادرت الإدارة المدنية سيارة الإسعاف وأعادتها بعد 6 أشهر.

وذكر "متحدث باسم منسق العمليات الحكومية أنه تمت مصادرة السيارة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بعد دخولها لمنطقة محظورة وبدون تنسيق".