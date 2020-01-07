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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:23 - 07 يناير 2020
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية والداخل المحتل يدخلون اليوم السابع من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم:

الأسير منتصر صالح محمد أبو غليون (45 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى في السجون 16 عامًا.

الأسير مجدي ياسر إبراهيم خليل (34 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، أمضى منها 16 عامًا.

الأسير موفق نايف حسن عروق (65عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى في السجون 17 عامًا.

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