ظريف: ترامب الوقح ارتكب خطأ استراتيجياً فادحاً في اغتياله الفريق سليماني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أمريكا ارتكبت خطأ استراتيجياً فادحاً في اغتيالها جنرال السلام قاسم سليماني، لافتاً إلى أن هذا العمل رهان كبير لها.

وقال ظريف خلال كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء في مجمع الحوار في طهران، أن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى للجميع أنه ليس لديها أي التزام واحترام لقواعد وأنظمة القانون الدولي. وهذا النهج الذهني والمناهض للقوانين الدولية هو الذي يهدد بمهاجمة التراث الثقافي الإيراني المشترك للحضارة والثقافة الإنسانية.

وأضاف: لقد كان الجنرال قاسم سليماني "نداءً" من أجل الاستقلال الإقليمي الذي ابتليت به القوى الاستعمارية وحلفائها الجهلة والانتهازيين في المنطقة لعقود من الزمن.

وأشار إلى أن ما حدث في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، 3 كانون الثاني (يناير)، لم يكن مجرد هجوم على السيادة الوطنية العراقية واغتيال وحشي وجبان لكبير القادة الإيرانيين، بل استهدف أيضًا أحد "ضامني الأمن" ضمن هذه الجغرافيا من مؤامرات مختلفة. ابتداءً من القاعدة إلى داعش وجبهة النصرة. حيث تعتبر هذه المجموعات الإرهابية والتي هي بمثابة يد الولايات المتحدة وموظفوها الإقليميون, اللواء سليماني أكبر عدو لهم.

وتابع بالقول: "لا عجب في أن الرئيس الأمريكي الفظ والوقح قد ارتكب خطأً استراتيجياً فادحاً بسبب الغباء والغطرسة، في اغتياله جنرال السلام قاسم سليماني، وان هذا العمل رهان كبير لها".

هذا وبدأ مجمع حوار طهران، المؤتمر الدولي الثالث والعشرون للخليج الفارسي، أعماله صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حيث سيبحث في آخر التطورات في المنطقة، وتقييم خطط التعاون الإقليمي، وخاصة مشروع سلام هرمز، بالإضافة إلى بحث عوامل الأمن الإقليمي من بين بنود جدول أعمال مجمع حوار طهران.

وشارك في المؤتمر شخصيات سياسية وثقافية وعلمية من بينهم وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي.