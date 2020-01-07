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لاريجاني يعلن تخصيص 200 مليون يورو لفيلق القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:14 - 07 يناير 2020
رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران (البرلمان) علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران (البرلمان) علي لاريجاني
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أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران (البرلمان) علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 200 مليون يورو لتعزيز البنية الدفاعية لفيلق القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

وقال لاريجاني في كلمته خلال اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء، "سيتم تخصيص مبلغ 200 مليون يورو لدعم فيلق القدس عبر الاستقطاع من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية في الشهرين المتبقيين من السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2020).

وبيّن أن هذه المخصصات لدعم فيلق القدس التي تتولي بدورها دعم المقاومة على مستوى المنطقة، مؤكدا استصدار موافقة قائد الثورة الاسلامية في استقطاع المبلغ من الصندوق.

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