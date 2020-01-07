"اليونسكو": لا يجوز لأمريكا قصف مواقع ثقافية وتراثية إيرانية

ذكَرت منظمة "اليونسكو"، أمريكا بأنها وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح، وذلك ردا على تهديد واشنطن بقصف مواقع تراثية إيرانية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تهديده مهاجمة مواقع ثقافية وتراثية إيرانية، محذرا من "رد كبير" إذا وجهت إيران ضربة انتقامية لاغتيال قاسم سليماني أحد كبار قادتها العسكريين على يد القوات الأمريكية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن المواقع الثقافية "هدف" للجيش الأمريكي.