ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان الجنرال سليماني في كرمان والمهندس في البصرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:00 - 07 يناير 2020
قاسم سليماني قاسم سليماني
جوال
مشاركة

شاركت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد الجرنال قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانيّة بعد وصول جثمانه إلى هناك.

وردد المشاركون في مراسم التشييع شعارات الثأر والانتقام من أميركا وإسرائيل بعد تهديد اللواء سلامي للأميركيين باستهداف مصالحهم في المنطقة العربية والإقليم رداً على اغتيال سليماني.

وذكرت مصادر صحفية أن اعداد المشيعين في كرمان لم تشهده المحافظة من قبل وهذا يدل على حجم الغضب على الجريمة الأميركية.

في السياق، تستعد مدينة البصرة في العراق لتشييع جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس، ويشارك في مراسم التشييع حشود غفيرة.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات