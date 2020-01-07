جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان الجنرال سليماني في كرمان والمهندس في البصرة

شاركت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد الجرنال قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانيّة بعد وصول جثمانه إلى هناك.

وردد المشاركون في مراسم التشييع شعارات الثأر والانتقام من أميركا وإسرائيل بعد تهديد اللواء سلامي للأميركيين باستهداف مصالحهم في المنطقة العربية والإقليم رداً على اغتيال سليماني.

وذكرت مصادر صحفية أن اعداد المشيعين في كرمان لم تشهده المحافظة من قبل وهذا يدل على حجم الغضب على الجريمة الأميركية.

في السياق، تستعد مدينة البصرة في العراق لتشييع جثمان الشهيد أبو مهدي المهندس، ويشارك في مراسم التشييع حشود غفيرة.