متطرفون يدعون لاقتحامات واسعة للمسجد الاقصى اليوم وعلى فترتين

دعت جماعات يهودية متطرفة، أنصارها للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ، اليوم الثلاثاء 7/1/2020، بذريعة إحياء ما يسمى "ذكرى حصار الهيكل" المزعوم بحسب النصوص اليهودية المُحرفة.

إعلانات وزعتها الجمعيات المتطرفة، كشفت عن نية تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات يلقيها حاخامات داخل الأقصى ومصلى باب الرحمة.

اقتحام الأقصى سيبدأ من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال وشرطتها منذ عام 1967، ويتلقى المستوطنين شروحات حول "الهيكل المزعوم"، قبل الخروج من "باب السلسلة". وتسمح سلطات الاحتلال منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت. وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكنّ سلطات الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب. يُشار إلى أن قوات الاحتلال تسمح للمتطرفين اليهود باقتحام الأقصى على فترتين؛ الأولى تبدأ من الساعة الـ 07:30 وتستمر لـ 4 ساعات تقريبًا (الصباحية) والثانية تبدأ بعد صلاة الظهر وتستمر لساعة ونصف (مسائية).