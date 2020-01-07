قائد الحرس الثوري: دماء سليماني الوصفة السريعة لهزيمة الولايات المتحدة

قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي "إن إيران ستنتقم بقوة للشهيد قاسم سليماني من خلال تدمير المكان الذي تحبه أمريكا، وتدافع عنه، وهي تدرك ماذا نعني".

وأوضح سلامي أن اغتيال الشهيد قاسم سليماني أعظم ارهاب في تاريخ الإنسانية، مشدداً على أن دماء قاسم سليماني "الوصفة السريعة لإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة".

وذكر اللواء سلامي أنَّ الشهيد قاسم سليماني احيى الحركة الفلسطينية وفرض حصار الشعب الفلسطيني على الكيان الإسرائيلي، إلى جانب افشاله جميع المخططات ضد العالم الإسلامي.

وقال: لدينا ارادة صلبة وسندمر المكان الذي تحبه اميركا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني، موضحاً أنه لا مكان آمن للأميركيين على الأرض.