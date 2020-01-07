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اياك ان ترمي أكياس الشاي المستعملة بعد اليوم!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:40 - 07 يناير 2020
اكياس الشاي اكياس الشاي
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اعتاد الكثير من الناس على القاء أكياس الشاي المستعملة في سلة القمامة، غير أنَّهم لا يدركون الفائدة الكبيرة والمعجرة الحقيقة التي تحققها تلك الأكياس حال دفنها في حديقة المنزل.

وذكر موقع صحة وطب المختص بالمنوعات الصحية والطبية أن دفن أكياس الشاي في الحديقة، قد يحول الحديقة الى جنة حقيقة، إذ تحوي أكياس الشاي العديد من الفوائد للتربة، ما ينعكس على اشتال الحديقة.

وتحتوي أكياس الشاي التانين والمواد المغذية التي تعمل كسماد طبيعي للأرض. الكيس نفسه مصنوع من ألياف من ساق نبات الأباكا ، وهو نوع من نبات الموز، يذوب الشاي بسهولة في الأرض ويوفر بيئة صحية لتنمو الزهور والنباتات.

الهوام.

كما، ان أكياس الشاي تبقي أيضا الهوام بعيدا، تساعد أكياس الشاي المستعملة وكذلك بقايا القهوة على إبقاء الهوام بعيدًا عن الزهور والنباتات. الرائحة تنفر أي مخلوقات ترغب في أخذ قضمة من النباتات الثمينة.

 

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