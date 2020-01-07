تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 07/01/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت الإدارة أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر، و

وفي حالة وقوع الحوادث على السائق أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، كما يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها إصابتين طفيفتين ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.