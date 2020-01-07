مداهمات واعتقالات واسعة في مدن الضفة اليوم الثلاثاء7/1/2020

تواصل قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين ، حيث شنت فجر اليوم الثلاثاء 7/1/2020، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أنّ قواته اعتقلت عدداً من المواطنين خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وأشار شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جابر عويص من مخيم بلاطة ، كما اعتقلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المواطن رشدي البظ ونجليه عدي ومحمد وسط مواجهات اندلعت في جنين، إضافة لمصادرة معدات ورشة خراطة.

ومن جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين، بلدة كفر حارس بحجة أداء طقوس تلمودية.