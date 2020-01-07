أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 7/1/2020- الدولار يتعافى

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 7/1/2020 تعافيها بعد أن عانت من انخفاضها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد ارتفعت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 7/1/2020 أمام الدولار.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 7/1/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4700 دولار/ شيكل

4.8900 دينار / شيكل

3.8700 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9500 دينار / شيكل

3.9100 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار