الطقس: أجواء مغبرة اليوم ومنخفض شديد البرودة غدا

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ان الطقس اليوم الثلاثاء 7/1/2020، غائم جزئياً الى غائم ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

وقالت دائرة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم مغبر وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

ويوم الأربعاء وفقا لدائرة الارصاد ، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 80 كم/ ساعة والبحر مائجاً .

ويوم الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة أيام الأربعاء والخميس والجمعة من خطر :تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات.