ابنه قاسم سليماني تهدد رأس ترامب بستة شخصيات .. فمن هم ؟

هددت زينب سليماني ، ابنة قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برد قوي على اغتيال والدها.

وأكدت سليماني ، خلال مراسم تشييع والدها في ايران أن التشييع المليوني لوالدها هو رسالة واضحة لأمريكا، وأن مؤامرة ترمب لبث الفرقة بين العراق وإيران قد قربت بين البلدين.

وعددت سليماني ستة شخصيات، كل واحد منهم يكفي للقضاء على ترامب وأمثاله وسيوصلون الرسالة وهم: السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشار الأسد الرئيس السوري، وأبا حسن العامري، وعبد الملك الحوثي.