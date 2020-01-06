الصحة تنفي وجود إصابات قرب طولكرم

نفت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الاثنين، وجود أي إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم.

وأشارت وزارة الصحة، بأن الارتباط الفلسطيني لم يبلغ عن إصابة أي مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة طولكرم، كما زعمت وسائل اعلام الاحتلال.

وقالت: "وفق ما أبلغنا به الارتباط الفلسطيني، لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق الاحتلال للنار على مواطنين قرب طولكرم واصابة أربعة منهم بجروح متوسطة".

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على مجموعة من الفلسطينيين، كانوا يحاولون الدخول إلى اراضي عام 48 بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية، ما أدى لإصابة 4 مواطنين وفرار 4 آخرين.