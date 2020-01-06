سفارة امريكا في دولة الاحتلال تحذر مواطنيها

أصدرت السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين بوجود "توتر متزايد" في الشرق الأوسط ومخاطر من شن هجمات صاروخية.

وتحت عنوان "توتر متزايد في الشرق الأوسط"، حذرت السفارة من احتمال "تعرض المواطنين الأمريكيين في الخارج لمخاطر أمنية".

وأضافت "بدافع من الحذر الشديد، تشجع السفارة بشدة المواطنين الأمريكيين على التزام اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني إذ أن الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، يقع دون سابق إنذار".

ولم يشر التحذير الذي نشر على موقعي السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، كما لم يشر إلى دولة أو جماعة بعينها.