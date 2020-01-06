نتنياهو وجيشه ينأون بأنفسهم عن عملية اغتيال سليماني

في أعقاب التصريحات التصعيدية من قبل ايران بالرد القاسي على عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ناقش المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابنيت) تداعيات العملية، وصرح نتنياهو عقب الاجتماع، أن عملية اغتيال سليماني شأن يخص أمريكا وحدها، فيما نأى جيش الاحتلال بنفسه عن العملية، مشيرا إلى أنه لم يكن طرفا في هذه القضية.

وصرح رئيس القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" هرتسي هليفي اليوم الاثنين في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الدولة العبرية " تتابع تطورات الوضع من الهامش "، مضيفا: "علينا النظر إلى عملية الاغتيال هذه كجزء من معركة تدور بين إيران وللولايات المتحدة من أجل طبيعة العراق".

وأكد أن اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيجلب على الأرجح عواقب على "إسرائيل" أيضا، لافتا إلى أن "الإسرائيليين" لا دور لهم في القضية، وتابع: "من الجيد أن ذلك حدث بعيدا عنا".

وقال هليفي إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لم يرصد بعد أي محاولات من قبل أي جهات فلسطينية لمهاجمة "إسرائيل" انتقاما على اغتيال سليماني، مضيفا أن الوضع في قطاع غزة غير مستقر إلا أن الظروف تحسنت للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع حركة "حماس". مؤكداً استعداد الجيش لأي سيناريو في عام 2020.