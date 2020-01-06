المجلس التشريعي بغزة يصدر قرارًا اداريًا

أصدر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، مساء اليوم الاثنين، قرارًا إداريا باعتبار عام 2020 عامًا للتحول التكنولوجي في كافة إدارة ودوائر المجلس التشريعي في قطاع غزة.

ويهدف القرار لإحداث نقلة نوعية في العمل والأداء الداخلي للمجلس التشريعي بما يواكب ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويتناسب مع التطورات العالمية الهائلة في المجال التقني والتكنولوجي.

وخوّل بحر -حسب القرار-الأمانة العامة والأمانة العامة المساعدة للمجلس التشريعي بوضع السياسات الإدارية الملزمة لجميع الموظفين لمجاراة التطور التكنولوجي العالمي والعمل وفق أحدث برامج الإدارة والحوسبة وفق النظم والمعايير الدولية.

ودعا بحر إدارة وموظفي المجلس التشريعي للاستعانة بأهل الخبرة التكنولوجية والكفاءة الفنية والإدارية في إطار تحديث النظم الإدارية في المجلس التشريعي بما يحقق أهداف وغايات المجلس التشريعي وتعزيز مشروعه الوطني.