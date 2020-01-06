عباس: لا نستطيع اصدار مرسوم الانتخابات

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه غير قادر على اصدار مرسوم الانتخابات دون مدينة القدس المحتلة، مطالبًا العالم أجمع بالضغط على "إسرائيل" من أجل أن نجري الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك خلال عشاء الميلاد، بحضور ممثل الملك عبد الله الثاني سامي داود، والبطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث للروم الأرثوذكس في مدينة القدس وسائر فلسطين والأردن.

قال عباس: "قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من اجل الوصول لهذه الانتخابات، وقد توافقت الفصائل جميعا على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة".

وأضاف: "رغم التوافق على اجراء الانتخابات إلا أن مشكلتنا مع اسرائيل التي ترفض اجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين".

وشدد على أن الانتخابات لن تجري أبدًا دون القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن البعض يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لهم "لا نستطيع لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا".