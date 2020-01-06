علماء: طائر الحدأة هو المسبب الرئيسي في حرائق استراليا!

يرى علماء استراليون أن طائر الحدأة هو المتسبب الرئيسي في الحرائق التي اشتعلت في غابات استراليا واستمرت أيام طويلة.

واعتمد العلماء في اتهام الطائر حول مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل يظهر عشرات الطيور من طيور الحدأة يلتقط كل منها بمنقاره عشبة مشتعلة ويطير به ليلقيه في مكان آخر متسببا في إشعال حريق جديد.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء أستراليون اكتشفوا أن المتهم الأول والرئيسي الذي تسبب في حرائق غابات استراليا هو طائر الحدأة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية فإن العلماء في استراليا وجدوا ان طائر الحدأة هو أكبر مسبب للحرائق في أستراليا منذ 6 أشهر تقريبا كما قالوا.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة فإن طائر الحدأة يعتمد في نشر الحرائق بالغابات عبر التقاطه النار المشتعلة في غصن صغير، ثم يطير به ليرميه في مكان آخر من البرية، وبهذا يتسبب في صناعة بؤر مشتعلة في أماكن جديدة من الغابات مما يزيد اشتعالها في البلاد ويزيد صعوبة إطفاء الحرائق.

ويعتقد العلماء بأن نقل طائر الحدأة للأغصان المشتعلة عملية تكتيكية من الطائر لإنهاء كل ما يعيق رؤيته من أغصان وأعشاب وأشجار، بهدف الحصول على ما يقتاته من طعام من الحيوانات التي تلقى حتفها أثناء النيران المشتعلة في الحرائق.

وكانت العديد من وسائل الاعلام أشارت إلى ان الحرائق دمرت نحو 20 مليون فدان من الأراضي في الغابات الأسترالية، فيما فقد ما يزيد عن 25 شخصا حياتهم، وأن آلاف المباني دمرت وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.

وأوضحت أن 28 شخصًا لا زالوا مفقودين وسط النيران الملتهبة في غابات استراليا، فيما أشارت إلى أن نحو 500 مليون حيوان تم نفوقهم.