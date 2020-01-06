إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بزعم محاولتهم التسلل للداخل المحتل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، النار على مجموعة فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل لداخل الأراضي المحتلة عام 48 بالقرب من طولكرم، ما أدى لاصابة عدد منهم.

وادعى جيش الاحتلال في بيان له، أنه منع عملية تسلل مجموعة من الفلسطينيين تتكون من ثمانية شبان، إلى "إسرائيل" بحوزتهم كمية كبيرة من السلاح. حيث تم إطلاق النار عليهم ما أدى لإصابة أربعة منهم بجروح، بينما تمكن الآخرون من العودة إلى منطقة طولكرم.

وأوضحت أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "هلال يافا" في الخضيرة، برفقة قوات من ما يسمى حرس الحدود، ووصفت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة.