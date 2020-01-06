جونسون يحذر ترامب من مخططه ضد ايران

حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مساء اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أي محاولة لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية.

ووفقًا لصحيفة الاندبندنت البريطانية فإن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء جونسون أشار إلى أن "اتفاقيات دولية" تمنع تدمير التراث الإيراني.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تهديده باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية، مساء الأحد، في محادثة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.

كما هدد ترامب أيضًا بفرض عقوبات على العراق في حالة خروج القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت القوات الأمريكية اغتالت الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ساعة مبكرة من يوم الجمعة (2020-1-3) اثناء مغادرته مطار بغداد الدولي برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس ورفاقهم.

وعقب اغتيال سليماني هددت إيران بالانتقام من قتل سليماني قائلة: "إن الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذه العملية فالانتقام سيكون شديدا.