"الكابينت" ينهي اجتماعًا لبحث تداعيات اغتيال قاسم سليماني

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بأن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتمع اليوم لبحث التداعيات على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت مساء اليوم أن الكابينت أنهى اجتماعًا عقب لبحث التداعيات المتوقعة لاغتيال قاسم سليماني دون مزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن واشنطن اغتالت في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة الماضي (2020-1-3) اغتالت الجنرال قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي.

وعقب اغتيال سليماني هددت ايران بالانتقام من قتل سليماني قائلة: "إن الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذه العملية فالانتقام سيكون شديدا.

وسارع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت، الجمعة، إلى الترحيب بعملية اغتيال سليماني.

وقال نتنياهو: "سأقف إلى جانب واشنطن في هذه القضية"، مضيفا أنه "مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق" كما يزعم.