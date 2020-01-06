1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

أعلن ما يُسمى المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطط والبناء في أراضي الضفة الغربية المحتلة موافقته على مخطط لناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في انحاء متفرقة من الضفة.

ووفقًا للقناة الـ7 الإسرائيلية فإنه سيتم بناء 258 وحدة في مستوطنة "حلميش"، و180 في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 في مستوطنة "متسبيه أريحا".

كما سيتم بناء 107 في مستوطنة "ألون موريه"، و100 في مستوطنة "نفيه تسوف".

حركة السلام الآن الإسرائيلية اليسارية أعربت عن غضبها من خطة الاستيطان الجديدة معتبرة البناء بأنه غير ضروري ويهدف لتخريب آفاق "السلام" كما تقول.