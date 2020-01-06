مجلس الوزراء يدين جولة نفتالي بنيت الاستفزازية للأغوار

أدان مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله، الجولة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت، صباح اليوم، إلى منطقة الأغوار، والتي دعا خلالها إلى تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المواطنين ومنشآتهم في تلك المنطقة، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية ستقاضي دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، مجدداً التأكيد على أن الأغوار هي سلة الخضار الفلسطينية، وأن أي إجراءات لضمها تعتبر باطلة وفق القانون الدولي.

كما أدان مجلس الوزراء استهداف دولة الاحتلال للخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية فيها، وإغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم، والعمل على إنشاء مجمع مدارس ليكون بديلاً عن مدارس "الأونروا" في المدينة المقدسة.

وقرر المجلس تقديم مساعدات للمزارعين المتضررين من المنخفض الجوي الأخير، في منطقتي سلفيت والأغوار والتي تقدر بنحو 1300 دفيئة.

ودعا مجلس الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود وفتح قنوات الحوار، من أجل إنهاء أزمة جامعة بيرزيت، وكلّف المجلس وزير التعليم العالي لمتابعة هذه القضية والعمل على إنهائها بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على مصلحة الطلبة وإنقاذاً للعام الدراسي في الجامعة، داعياً جميع الأطراف إلى العمل الجاد على حل الأزمة التي دخلت أسبوعها الرابع.