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السفارة الامريكية تحذر رعاياها في فلسطين المحتلة من هجوم صاروخي محتمل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:32 - 06 يناير 2020
السفارة الامريكية تحذر رعايها في فلسطبن المحتلة السفارة الامريكية تحذر رعايها في فلسطبن المحتلة
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حذرت السفارة الامريكية، مساء اليوم الاثنين، رعاياها في فلسطين المحتلة، من هجوم صاروخي محتمل، قد تطلقه إيران نحو "إسرائيل".

 وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، ان السفارة الامريكية أرسلت تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في "إسرائيل" من هجوم صاروخي محتمل، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد هددت برد قاس ومزلزل ضد التواجد الأمريكي في المنطقة العربية، بعد اغتيال الطائرات الامريكية للشهيد سليماني وأبو مهندي المهندس ورفاقه، فجر يوم الجمعة، على الطريق من مطار بغداد الدولي.

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