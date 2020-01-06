"حزب الله" العراق يهدد بمنع تدفق النفط الخليجي للولايات المتحدة

هددت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.

وقال مسؤول أمني في الكتائب في تصريح له: "إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات اقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وأضاف: "أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.