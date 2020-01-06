ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

"حزب الله" العراق يهدد بمنع تدفق النفط الخليجي للولايات المتحدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:25 - 06 يناير 2020
الحشد الشعبي الحشد الشعبي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

هددت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، بمنع تدفق النفط الخليجي إلى أسواق الولايات المتحدة في حال فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية عقوبات على العراق.

وقال مسؤول أمني في الكتائب في تصريح له: "إذا فرض ترامب الأحمق عقوبات اقتصادية على العراق، سنعمل مع الأصدقاء لمنع تدفق النفط الخليجي لأمريكا".

وأضاف: "أما القواعد الجوية فستحال إلى ركام إذا أصر على البقاء في العراق، ومستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في تأمين عمل الشركات الصينية".

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات