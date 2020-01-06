لاستقبال قناة النيل الرياضية 2020 على القمر نايل سات

يواصل تردد قناة النيل الرياضية الأرضية 2020، تسارعًا في طلب الحصول عليه على القمر الصناعي نايل سات، في الآونة الاخيرة، بعد تحقيق القناة مشاهدات عالية.

وتكتسب قناة النيل، شهرة واسعة في مضمونها الرياضي التي تقدمه لجمهورها الكبير والرائع، لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الكأس، فيما يقدم استديو النيل تحليلاً لكل مباراة، عبر استضافاتها لمحليين وخبراء في المجال الكروي.

وتبث قناة النيل على ترددها الجديد، برامج عدة، ومنها: (برنامج نايل كورة، و7 رياضة، وستاد النيل، ومشوار نجم، وجها لوجه، وصباح الرياضة، ومصطلح رياضي، وغيره).

تردد قناة النيل الرياضية 2020 على نايل سات :

وتعرض قناة النيل الرياضة المصرية مضمونها الإعلامي، على القمر نايل سات، بشكل مجاني وغير مشفر، وتردد قناة النيل على النحو التالي: